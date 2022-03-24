Три человека погибли в результате нескольких ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Несколько ДТП произошло в Павлодарской области в праздничные дни. Есть жертвы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Март – месяц непредсказуемой погоды. И, несмотря на многочисленные смс-сообщения с предупреждениями о плохой видимости на дороге и гололедице, люди, рискуя своими жизнями и жизнями детей, выезжают в путь.

«20 марта в 14:20 часов на 99 км автодороги «Калкаман - Баянаул - Керней» в районе Бирлик Баянаульского района, 26-летний водитель автомашины «Mercedes-Benz», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Audi 100». В результате ДТП, 67-летний пассажир автомашины «Audi» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель автомашины «Mercedes-Benz», водитель и пассажир автомашины «Audi» с различными травмами госпитализированы в больницу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Также, 21 марта в 12:00 часов напротив дома 288 по улице Машхур Жусупа в городе Павлодаре, 27-летний водитель автомашины «Лада Гранта», не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на 52-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в больницу.

23 марта в 22:50 на автодороге «Омск-Майкапчагай», возле села Новоямышево, водитель автомобиля «Toyota Camry 20», направляясь в сторону Павлодара, в условиях плохой видимости, совершил наезд на 25-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте.

«Другое происшествие, унесшее человеческую жизнь, произошло в тот же день в 18:30 часов на автодороге «Павлодар-Ленинский». Здесь 38-летний водитель автомобиля «Лада Приора», из-за метели, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с отбойником. В результате ДТП, от полученных травм, водитель скончался на месте. Назначена экспертиза. По всем фактам проводятся проверки», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Напомним, 23 марта ряд дорог закрыли из-за непогоды в Павлодарской области.