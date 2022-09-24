Три человека погибли в ДТП в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 24 сентября с участием Toyota Hilux близ села Алмалы в Сарканском районе Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За рулем пикапа находился 38-летний мужчина, который на 427 км автодороги «Алматы-Оскемен» не справился с управлением авто и допустил опрокидывание.

На месте происшествия скончались три человека. Сам водитель и 48-летний пассажир госпитализированы с различными травмами в районную больницу.

Расследование ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится по ст.345 ч.4 УК РК.

Фото: polisia.kz