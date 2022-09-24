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    Три человека погибли в ДТП в Жетысуской области

    24 Сентября 2022, 15:38

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 24 сентября с участием Toyota Hilux близ села Алмалы в Сарканском районе Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    За рулем пикапа находился 38-летний мужчина, который на 427 км автодороги «Алматы-Оскемен» не справился с управлением авто и допустил опрокидывание.

    На месте происшествия скончались три человека. Сам водитель и 48-летний пассажир госпитализированы с различными травмами в районную больницу.

    Расследование ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится по ст.345 ч.4 УК РК.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    ДТП Происшествия Общество Жетысуская область
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