Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Три человека погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области

    13 Февраля 2023, 19:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 13 февраля около 10:54 часов на трассе республиканского значения Усть-Каменогорск-Рахмановские ключи между селами Топкайын и Катон-Карагай произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2108» и «Lada Granta», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

    87-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2108» скончался на месте ДТП, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108» и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Lada Granta» скончались в больнице села Катон-Карагай.

    По данному факту начато досудебное расследование по части четвертой статьи 345 УК РК.

    Начато досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

    В соответствии с частью первой статьи 201 УПК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область ДТП Происшествия Транспорт МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
    Полиция проводит расследование по массовой драке школьников в Алматы
    Министр нацэкономики посетил аварийное водохранилище в ВКО
    Ж/д катастрофа в Греции: бастуют железнодорожники, спасатели ищут пропавших без вести
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров