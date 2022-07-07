Три человека погибли в ДТП в Улытауской области

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – На трассе «Караганда-Жезказган» столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли трое, еще трое были доставлены в больницу. Среди них двое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел 6 июля в 17:00 на автодороге «Караганда-Жезказган» 54-летний водитель автомашины «Mercedes-Benz», по предварительным данным, двигаясь со стороны города Караганды, и не доезжая 5 км до поселка Акой, не убедившись в безопасности дорожного движения, допустил столкновение с автомашиной «Chevrolet Cobalt». За рулем последнего был 48-летний водитель с супругой и двумя детьми.

«В результате ДТП на месте происшествия скончались оба водителя, а также 54-летняя пассажирка, супруга водителя автомашины «Mercedes-Benz». В больницу доставлены 44-летняя пассажирка автомашины «Chevrolet Cobalt» (супруга погибшего водителя) и их дети 18-ти и семи лет», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.