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    Три человека погибли в ДТП в Улытауской области

    7 Июля 2022, 14:57

    УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – На трассе «Караганда-Жезказган» столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли трое, еще трое были доставлены в больницу. Среди них двое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несчастный случай произошел 6 июля в 17:00 на автодороге «Караганда-Жезказган» 54-летний водитель автомашины «Mercedes-Benz», по предварительным данным, двигаясь со стороны города Караганды, и не доезжая 5 км до поселка Акой, не убедившись в безопасности дорожного движения, допустил столкновение с автомашиной «Chevrolet Cobalt». За рулем последнего был 48-летний водитель с супругой и двумя детьми.

    «В результате ДТП на месте происшествия скончались оба водителя, а также 54-летняя пассажирка, супруга водителя автомашины «Mercedes-Benz». В больницу доставлены 44-летняя пассажирка автомашины «Chevrolet Cobalt» (супруга погибшего водителя) и их дети 18-ти и семи лет», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    ДТП Происшествия Регионы Общество Улытауская область
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