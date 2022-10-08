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    Три человека погибли в ДТП в Павлодарской области

    8 Октября 2022, 11:40

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Три пассажира погибли, два водителя травмированы в результате ДТП в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

    7 октября в 22:00 часов на 55 км автодороги «Ленинский - Курчатов» возле села Сырлыкала Аксуского региона 40-летний водитель автомашины «Нива», не обеспечив безопасную скорость движения, совершил столкновение с прицепом автомашины «КамАЗ 5320», который стоял на обочине справой стороны проезжей части в попутном направлении.

    «В результате ДТП три пассажира автомашины «Нива» скончались на месте происшествия. Оба водителя госпитализированы в больницу», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область ДТП
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