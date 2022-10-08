Три человека погибли в ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Три пассажира погибли, два водителя травмированы в результате ДТП в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

7 октября в 22:00 часов на 55 км автодороги «Ленинский - Курчатов» возле села Сырлыкала Аксуского региона 40-летний водитель автомашины «Нива», не обеспечив безопасную скорость движения, совершил столкновение с прицепом автомашины «КамАЗ 5320», который стоял на обочине справой стороны проезжей части в попутном направлении.

«В результате ДТП три пассажира автомашины «Нива» скончались на месте происшествия. Оба водителя госпитализированы в больницу», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.