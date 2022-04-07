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    Три человека погибли в ДТП в Павлодарской области

    7 Апреля 2022, 10:25

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Автомобиль Chevrolet Cobalt слетел с трассы в кювет, её водитель не справился с управлением, три человека погибли на месте, двое госпитализированы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «6 апреля, в 16.45, на 1279-м километре автодороги «Павлодар-Кызылорда», в 20 километрах от города Экибастуза, 32-летний водитель автомашины Chevrolet Cobalt, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание автомашины в кювет. В результате ДТП пассажиры автомашины 1966, 1976 и 2008 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия», - сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.

    Водитель и 35-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.

    По этому факту идёт досудебное расследование по статье 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» части 4 УК Республики Казахстан, добавили полицейские.

    Напомним, 20, 21 и 23 марта в регионе в трёх ДТП на трассах погибло три человека.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Происшествия Регионы Общество
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