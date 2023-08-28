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    Три человека погибли в ДТП в Кызылординской области

    28 Августа 2023, 23:19

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Трое погибли в ДТП на трассе в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ

    «28 июня около 12:15 на 120 километре трассы А17 «Кызылорда-Павлодар» произошло столкновение грузового автотранспорта КаМАЗ с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли три человека. По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК. Назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Кызылординская область ДТП Происшествия
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