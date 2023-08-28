Три человека погибли в ДТП в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Трое погибли в ДТП на трассе в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ



«28 июня около 12:15 на 120 километре трассы А17 «Кызылорда-Павлодар» произошло столкновение грузового автотранспорта КаМАЗ с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли три человека. По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК. Назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении.