Три человека погибли в ДТП в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Около 00:30 часов на трассе «Кызылорда-Жалагаш» Сырдарьинского района Кызылординской обалсти, в районе села Калжан Ахун, произошло ДТП, в котором погибло три человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель машины марки «Ваз-21214 Нива», выехав на встречную полосу, столкнулся с «Опель Вектра», следовавшей в противоположном направлении. В результате погибли три человека, пятеро получили травмы и были доставлены в районную больницу.

По факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.