Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области

    1 Ноября 2021, 13:41

    АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - На автодороге «Актобе-Атырау» в Байганинском районе Актюбинской области произошло ДТП, в котором погибли три человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    Авария произошла 30 октября вечером.

    «30 октября примерно в 19:30 часов, на автодороге «Актобе –Атырау», в 5 км от села Ногайты Байганинского района произошло ДТП, с пострадавшими. 21 -летний водитель автомашины «Mitsubishi Lancer» двигался в направлении в города Актобе. На 308 км на автодороге «Актобе –Атырау», при совершении обгона не убедившись, что данный маневр не создаст помех движущимся транспортным средствам во встречном направлении и допустил столкновение с автомашиной «Volkswagen Passat»- рассказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    В результате ДТП водитель автомашины «Mitsubishi» и двое пассажиров «Mitsubishi» и «Volkswagen» от полученных травм скончались на месте происшествия. 45-летний водитель автомашины «Volkswagen Passat» госпитализирован в Центральную больницу Байганинского района.

    По факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

    В полиции напомнили, что одна из самых распространённых причин дорожных аварий – несоблюдение ПДД. В связи с этим рекомендуется водителям быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи