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Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
1 Ноября 2021, 13:41
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - На автодороге «Актобе-Атырау» в Байганинском районе Актюбинской области произошло ДТП, в котором погибли три человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Авария произошла 30 октября вечером.

«30 октября примерно в 19:30 часов, на автодороге «Актобе –Атырау», в 5 км от села Ногайты Байганинского района произошло ДТП, с пострадавшими. 21 -летний водитель автомашины «Mitsubishi Lancer» двигался в направлении в города Актобе. На 308 км на автодороге «Актобе –Атырау», при совершении обгона не убедившись, что данный маневр не создаст помех движущимся транспортным средствам во встречном направлении и допустил столкновение с автомашиной «Volkswagen Passat»- рассказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В результате ДТП водитель автомашины «Mitsubishi» и двое пассажиров «Mitsubishi» и «Volkswagen» от полученных травм скончались на месте происшествия. 45-летний водитель автомашины «Volkswagen Passat» госпитализирован в Центральную больницу Байганинского района.

По факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В полиции напомнили, что одна из самых распространённых причин дорожных аварий – несоблюдение ПДД. В связи с этим рекомендуется водителям быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Актюбинская область   ДТП   МВД РК  
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