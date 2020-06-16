Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вчера на автодороге Актобе - Оренбург случилось ДТП со смертельным исходом, погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

Инцидент произошел в 19.00 часов в трех километрах от села Жайсан Мартукского района. 35-летняя женщина, водитель автомашины «Лада-21705», двигаясь со стороны села Жайсан в направлении села Мартук Мартукского района, не справилась с рулевым управлением и наехала на металлическое дорожное ограждение, затем выехала на полосу встречного движения. Машина перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины и два пассажира - мужчина 30 лет и женщина 35 лет - от полученных телесных повреждений скончались на месте.

Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«Сложившаяся обстановка вызывает тревогу и требует принятия самых решительных мер к ликвидации причин, порождающих травматизм на дорогах. Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что основными причинами аварийности по-прежнему является низкая дисциплина водителей, выражающаяся в их сознательном пренебрежении правилами дорожного движения. В основном в ДТП погибают молодые люди, у которых остаются сиротами дети», - прокомментировал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

С начала года в области зарегистрировано 235 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 44 человек, еще 320 получили травмы различной степени тяжести. Данный участок дороги был обследован сотрудниками полиции несколько раз, установлены все знаки, дорога соответствует всем стандартам.

Полицейские убедительно просят актюбинцев соблюдать установленные правила поведения на дорогах, проявлять культуру, взаимовежливость и уважительное отношение друг к другу.



