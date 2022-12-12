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    Три человека погибли в ДТП в Абайской области

    12 Декабря 2022, 23:23

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области в ДТП погибли три человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на semeynews.kz.

    В департаменте полиции сообщили, что 29-летний водитель Toyota carina E двигался по трассе Таскесен-Бахты. Не справившись с рулевым управлением, он выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение со встречно движущимся грузовым транспортным средством. В результате ДТП погибли три человека.

    По данному факту начато досудебное расследование по части 4 ст. 345 УК РК. Назначен ряд экспертиз. В соответствии со статьей 201 УПК РК, данные досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат.

    Фото: Semeynews.kz

    ДТП Происшествия Абайская область
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