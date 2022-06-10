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    Три человека погибли в ДТП на выезде из Алматы

    10 Июня 2022, 16:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель автомашины BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем марки Mercedes Benz. В результате ДТП погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента полиции Алматы, 10 июня в 07:50 водитель автомашины марки BMW 525, следуя по Кульджинскому тракту в западном направлении, предварительно выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем марки Mercedes-Benz, который следовал в восточном направлении. Видео жуткой аварии появилось в сети.

    «В результате оба водителя и пассажир автомашины Mercedes, женщина 1978 года рождения, скончались на месте ДТП. Данный факт зарегистрирован по статье 345 части 4 УК РК. Назначены судебно-медицинские и трасологические экспертизы», - резюмировал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

    Накануне в Алматы на проспекте Аль-Фараби автомобиль врезался в столб и загорелся.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия
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