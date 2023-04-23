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    Три человека погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области

    23 Апреля 2023, 14:10

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Еще одного пассажира доставили в районную больницу, передает МИА «Казинформ».

    «ДТП произошло на территории Отырарского района Туркестанской области. На трассе Тортколь - Шаульдер - Туркестан - Кентау произошло столкновение автомобиля марки Nexia и грузовой автомашины. В результате аварии водитель Nexia и две его пассажирки погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка данной автомашины с полученными травмами доставлена в районную больницу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.


    Данный факт зарегистрирован по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

    Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область ДТП Происшествия Транспорт Видео Регионы Туркестан
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