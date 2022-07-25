Три человека погибли в ДТП на трассе Атырау - Уральск

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе Атырау- Уральск, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди, произошло накануне ночью на 19 километре трассы республиканского значения Атырау-Уральск.

«Столкнулись легковые автомобили Toyota Prada и ВАЗ. В результате ДТП водитель и 2 пассажира автомобиля ВАЗ скончались на месте. Проводится расследование обстоятельств случившегося», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Ранее смертельное ДТП в Атырауской области произошло 17 июля, в котором погиб водитель автомобиля и пассажир получил травмы.