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    Три человека погибли в ДТП на трассе Алматы-Оскемен

    31 Мая 2022, 15:37

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло 30 мая в Сарканском районе на трассе Алматы-Оскемен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

    «Автомашиной Mercedes-Benz G-класс (Geländewagen) управлял 29-летний житель Алакольского района, который на 443 км автодороги Алматы-Оскемен допустил ее опрокидывание. В момент аварии в салоне внедорожника находились трое взрослых и четверо малолетних детей. В ДТП погибли трое человек. Еще четверо пострадавших госпитализированы с различными травмами в больницу города Саркана», - сообщили в полиции.

    Расследование ДТП взято в производство областного управления дознания и проводится по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

    По факту назначены необходимые экспертизы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы Общество
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