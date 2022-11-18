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Три человека погибли в ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург

18 Ноября 2022, 15:53
Три человека погибли в ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург
18 Ноября 2022, 15:53

Три человека погибли в ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В результате лобового столкновения двух авто на трассе Алматы-Екатеринбург погибли три человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Рolisia.kz.

«18 ноября на трассе Алматы-Екатеринбург 21- летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-21015, двигаясь в сторону города Балхаша, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновения с фурой МАN под управлением 45-летнего водителя. От удара легковой автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель ВАЗ-21015 и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте», - говорится в сообщении полиции.

По данному факту начато досудебного расследование по статье 345 часть 4 УК РК.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ
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