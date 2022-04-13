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    Три человека погибли в дорожной аварии в Туркестанской области

    13 Апреля 2022, 22:12

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в результате ДТП погибли три человека и четверо пострадали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В Сарыагашский РОП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Сарыагаш-Шымкент. На место происшествия сразу же выехали следственно-оперативная группа, руководство районного отдела полиции и прокуратуры.

    Установлено, что примерно в 19:00 ч. вечера автобус марки «Yutong», в котором находились около 30 человек, двигался в направлении города Шымкента. В это время на встречную полосу выехала автомашина марки Audi 100 и совершила лобовое столкновение с автобусом.

    В результате ДТП водитель автомашины Audi 100 и два пассажира скончались на месте происшествия. Ещё четыре пассажира автобуса с различными травмами доставлены в районную больницу.

    Выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливаются личности погибших.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область ДТП МВД РК
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