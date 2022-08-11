Три человека погибли при взрыве дома в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Три человека погибли при взрыве жилого дома в американском городе Эвансвилл штата Индиана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство USA Today.

По данным властей, жилая улица завалена обломками, расположенные на ней дома получили серьезные повреждения. Все очаги пожара потушены. В районе взрыва отмечаются перебои подачи электроэнергии. Полиция перекрыла близлежащие улицы от места инцидента.

Начальник пожарной службы Эвансвилла Майк Коннелли сообщил, что радиус взрыва составил более 30 метров, повреждены около 40 домов, из которых 11 зданий признаны непригодными для жилья.





Власти округа Вандербург подтвердили смерть трех человек, продолжается поиск жертв от взрыва на проспекте Н. Вайнбаха.

Федеральное бюро по борьбе с алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами в настоящее время проводит расследование на месте происшествия. Пока причина взрыва не установлена.

Местное отделение Красного креста оказывает помощь пострадавшим, предоставляет им временное укрытие, обеспечивает продовольствием и водой.



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