Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовым авто в Костанае

    18 Июля 2022, 14:15

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - При совершении обгона на трассе в Костанайской области легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной. В результате погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «17 июля в 7.40 на 56 км объездной дороге А-22 Костанай-Карабутак произошло ДТП. Водитель иномарки Nissan, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовой машиной Shacman. В результате ДТП три человека погибли - водитель иномарки и два пассажира», - прокомментировали в ведомстве.

    В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК «Нарушение ПДД». Проводятся необходимые следственные действия.

    На прошлой неделе на регулируемом железнодорожном переезде станции Притобольская участка Тобол - Кушмурун Костанайской области произошло ДТП.

    65-летний водитель, управляя автомашиной марки «ВАЗ», пытался переехать железнодорожный путь на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения с грузовым поездом водитель и 40-летний пассажир автомашины погибли на месте.

    Фото - kstnews.kz

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи