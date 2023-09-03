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    Три человека погибли при пожаре в Астане

    3 Сентября 2023, 10:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожар охватил двухквартирный жилой дом по улице Титова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК

    Сегодня ночью в 01:25 в Службу пожаротушения Астаны поступило сообщение о пожаре по ул.Титова, 25. На момент прибытия пожарных подразделении в 2-х квартирном жилом доме происходило горение на площади 70 м кв. Силами огнеборцев из горящего дома был спасен мужчина 1970 г.р.. Он госпитализирован с диагнозом отравление угарным газом средней степени.

    «В ходе проведения разведки и тушения пожарными обнаружены тела двух мужчин 1983 г.р. и 1970 г.р. и женщины 1971 г.р. Пожар полностью был ликвидирован 02:55. В тушении пожара было задействовано 15 человек личного состава и 3 единицы техники. По предварительной версии причиной пожара могла стать сигарета», - сообщили в МЧС.

    В ведомстве напомнили, что по этому адресу всего неделю назад, 24 августа, сотрудниками ДЧС г.Астаны произведен обход, где были даны рекомендательные предложения по соблюдению правил пожарной безопасности в быту и вручением памятки по пожарной безопасности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Происшествия МЧС Пожар
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