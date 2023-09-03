Три человека погибли при пожаре в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожар охватил двухквартирный жилой дом по улице Титова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК

Сегодня ночью в 01:25 в Службу пожаротушения Астаны поступило сообщение о пожаре по ул.Титова, 25. На момент прибытия пожарных подразделении в 2-х квартирном жилом доме происходило горение на площади 70 м кв. Силами огнеборцев из горящего дома был спасен мужчина 1970 г.р.. Он госпитализирован с диагнозом отравление угарным газом средней степени.

«В ходе проведения разведки и тушения пожарными обнаружены тела двух мужчин 1983 г.р. и 1970 г.р. и женщины 1971 г.р. Пожар полностью был ликвидирован 02:55. В тушении пожара было задействовано 15 человек личного состава и 3 единицы техники. По предварительной версии причиной пожара могла стать сигарета», - сообщили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что по этому адресу всего неделю назад, 24 августа, сотрудниками ДЧС г.Астаны произведен обход, где были даны рекомендательные предложения по соблюдению правил пожарной безопасности в быту и вручением памятки по пожарной безопасности.