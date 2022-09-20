Три человека погибли при опрокидывании внедорожника в Жетысуской области

ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Три человека погибли при опрокидывании внедорожника на трассе в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

ДТП произошло в Панфиловском районе, где 20 сентября на 273 км трассы «Западный Китай – Западная Европа» опрокинулась автомашина Lexus LX470.

«В салоне внедорожника находились трое человек, которые погибли на месте происшествия. Двое из погибших являются супружеской парой, 1983 и 1985 годов рождения. Личность третьего пока не установлена», - сообщили в полиции.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства по факту. Кто находился за рулем внедорожника устанавливается.

Фото: polisia.kz



