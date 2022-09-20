Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Три человека погибли при опрокидывании внедорожника в Жетысуской области

    20 Сентября 2022, 13:49

    ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Три человека погибли при опрокидывании внедорожника на трассе в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    ДТП произошло в Панфиловском районе, где 20 сентября на 273 км трассы «Западный Китай – Западная Европа» опрокинулась автомашина Lexus LX470.

    «В салоне внедорожника находились трое человек, которые погибли на месте происшествия. Двое из погибших являются супружеской парой, 1983 и 1985 годов рождения. Личность третьего пока не установлена», - сообщили в полиции.

    На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства по факту. Кто находился за рулем внедорожника устанавливается.

    Фото: polisia.kz
    ДТП Происшествия Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    ДТП на трассе Уральск- Атырау: один человек погиб, четверо пострадали
    Самолет упал на жилой дом в Ейске
    Семь пешеходов погибли в авариях в СКО
    Пожилой водитель погиб на трассе в Павлодарской области
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров