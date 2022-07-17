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    Три человека погибли при крушении вертолета на Камчатке

    17 Июля 2022, 21:43

    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Выживших при крушении вертолета Robinson на Камчатке нет, подтвердили ТАСС в пресс-службе МЧС России, передает МИА «Казинформ».

    Ранее в экстренных службах сообщили, что все находившиеся на борту погибли, тела пилота и двух пассажиров обнаружили на месте падения вертолета.

    «Пропавший борт обнаружен попутным вертолетом днем 17 июля в районе перевала Семячкова в 13 км от вулкана Узон. К сожалению, при крушении никто не выжил», - сообщили в МЧС.

    В министерстве отметили, что поисковые работы завершены. Спасатели обследовали более 1,5 тыс. кв. км во время поисковой операции. В поисках также принимали участие вертолеты территориального центра медицины катастроф и Камчатского авиапредприятия со спасателями региональной поисково-спасательной базы и волонтерами на нескольких частных вертолетах.

    Коммерческий вертолет Robinson пропал в субботу, когда следовал из поселка Мильково к кальдере вулкана Узон через Долину гейзеров. Его нашли в воскресенье разбившимся в районе вулканического массива Большой Семячик. Вертолет разрушился и сгорел. Малиновский.


    Скрин из видеоматериала

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Россия
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