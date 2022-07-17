Три человека погибли при крушении вертолета на Камчатке

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Выживших при крушении вертолета Robinson на Камчатке нет, подтвердили ТАСС в пресс-службе МЧС России, передает МИА «Казинформ».

Ранее в экстренных службах сообщили, что все находившиеся на борту погибли, тела пилота и двух пассажиров обнаружили на месте падения вертолета.

«Пропавший борт обнаружен попутным вертолетом днем 17 июля в районе перевала Семячкова в 13 км от вулкана Узон. К сожалению, при крушении никто не выжил», - сообщили в МЧС.

В министерстве отметили, что поисковые работы завершены. Спасатели обследовали более 1,5 тыс. кв. км во время поисковой операции. В поисках также принимали участие вертолеты территориального центра медицины катастроф и Камчатского авиапредприятия со спасателями региональной поисково-спасательной базы и волонтерами на нескольких частных вертолетах.