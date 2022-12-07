Три человека погибли и шестеро пострадали при пожаре в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Частный дом, где проживала семья из восьми человек, загорелся ночью в селе Космос Енбекшиказахского районаАлматинской области, трое погибли, шестеро были госпитализированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматинской области, сообщение о том, что в селе Космос по улице Первомайская произошло возгорание частного жилого дома, поступило 7 декабря в 00:16.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. По прибытию на место вызова выяснилось, что горит частный жилой дом на площади 90 кв.м. В доме проживала семья из 8 человек, которые являются квартирантами с 2021 года.

«В ходе тушения пожара были обнаружены тела без признаков жизни женщины, 1960 года рождения (бабушка), мальчиков 2018 и 2019 года рождения (внуки). А также с места пожара в 01:30 доставлены в ЦРБ города Есика: женщина, 1999 года рождения (мать погибших детей), мальчик, 2022 года рождения (внук погибшей), мужчина, 1991 года рождения (отец погибших детей), мужчина 1958 года рождения, (дедушка), мужчины, 2002 и 2004 года рождения (соседи). Предварительный диагноз - отравление продуктами горения», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Огонь локализован в 01:03 и ликвидирован в 01:15 часов. По факту пожара заведено уголовное дело по статье 292 часть 3. Иная информация не разглашается.



