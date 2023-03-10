Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Три человека погибли и четверо получили травмы в ДТП в Атырауской области

    10 Марта 2023, 20:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Три человека погибли, в том числе ребенок, и четверо получили травмы в ДТП в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло на 551-м километре автодороги республиканского значения сообщением Актобе - Атырау - Астрахань.

    Лоб в лоб столкнулись автомобили «Ларгус» и «УАЗ». В результате дорожно-транспортного столкновения на месте погибли водитель и два пассажира автомобиля «Ларгус», среди которых 4-месячный ребенок. Еще один - подросток - пассажир «Ларгуса» и 3 пассажира автомобиля «УАЗ» с различными телесными повреждениями доставлены в Атыраускую областную больницу.

    По факту ДТП с человеческими жертвами проводится расследование. Назначен ряд экспертиз.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП МВД РК Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана