Три человека погибли и четверо получили травмы в ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Три человека погибли, в том числе ребенок, и четверо получили травмы в ДТП в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло на 551-м километре автодороги республиканского значения сообщением Актобе - Атырау - Астрахань.

Лоб в лоб столкнулись автомобили «Ларгус» и «УАЗ». В результате дорожно-транспортного столкновения на месте погибли водитель и два пассажира автомобиля «Ларгус», среди которых 4-месячный ребенок. Еще один - подросток - пассажир «Ларгуса» и 3 пассажира автомобиля «УАЗ» с различными телесными повреждениями доставлены в Атыраускую областную больницу.

По факту ДТП с человеческими жертвами проводится расследование. Назначен ряд экспертиз.



