Три человека погибли и 213 пострадали при землетрясении в Турции

АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - По сообщению министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, на данный час в результате землетрясения в Хатае погибли 3 человека и 213 пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Вице-президент Турции Фуат Октай добавил, что вслед за землетрясением силой 6,4 балла с эпицентром в районе Дефне последовало около 20 афтершоков.

AFAD сообщил об отмене предупреждения о повышении уровня воды в море, которое было объявлено после сегодняшних землетрясений в провинции Хатай.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в понедельник в районе Дефне провинции Хатай. Позже произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8. На юго-востоке Турции разрушились дома. Подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, на Кипре, Израиле, Иордании, Ираке, Палестине. В Сирии отголоски землетрясения почувствовали жители Идлиба, Алеппо, Хамы, Африна, Аазаза, Джераблуса, Эль-Баба и Телль-Абъяда.

Фото: aa.com.tr



