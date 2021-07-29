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    Три человека погибли и 122 пострадали при лесном пожаре в Анталье

    29 Июля 2021, 21:32

    МАНАВГАТ. КАЗИНФОРМ - Три человека погибли, 122 пострадали, 58 госпитализированы в результате произошедшего лесного пожара в провинции Анталья. Об этом сообщили в управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турецкой Республики (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    Согласно заявлению AFAD, пожар произошел в обеденное время 28 июля в четырех разных районах провинции. Масштабам распространения огня способствовала жаркая и ветреная погода. Противостояли стихии наземные службы и пожарная авиация.

    В ликвидации последствий возгораний задействованы один самолет, 19 вертолетов, один беспилотный летательный аппарат, 192 пожарных машины, 30 единиц строительной техники, 19 машин скорой помощи, пять полевых кухонь и более 1000 человек личного состава.

    «С места чрезвычайного происшествия эвакуированы 18 населенных пунктов, в районе Манавгат ситуацию удалось взять под контроль, но в Аксеки пожар продолжается», - сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

    В целях обеспечения погорельцев временным жильем подготовлены шесть общежитий различного назначения вместительностью до 1300 человек.

    Местная полиция и спасательные службы предупреждают о сохраняющейся опасности в регионе и о возможных новых очагах возгорания.

    Также сообщается, что в целях безопасности граждан трассы для движения автотранспорта в район стихийного бедствия периодически закрываются, но при этом создаются альтернативные пути.

    Губернатор района Манавгат Мустафа Йигит заявил, что 10 граждан, оказавшихся в ловушке на плотине Оймапынар, были спасены и доставлены в безопасное место.

    Сегодня в Турции по неустановленным причинам произошли новые возгорания лесостепных зон туристических городов Мармарис и Милас. Начата работа по ликвидации пожара и поисково-спасательные операции.

    Все экскурсии в районы чрезвычайных ситуаций приостановлены. Казахстанские туристы за помощью не обращались.

    «Среди погибших и десятков раненых при пожаре наших граждан нет», - сообщил сегодня посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы.

    Перевод: Акжигит Чукубаев


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    Происшествия Турция
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