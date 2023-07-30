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    Три человека погибли, 37 пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Египте

    30 Июля 2023, 21:01

    КАИР. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Три человека погибли и еще 37 пострадали в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком на шоссе в прибрежной провинции Матрух на севере Египта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    «Авария произошла рано утром на международной прибрежной дороге Матрух-Александрия недалеко от города Эль-Дабаа, и 10 машин скорой помощи были немедленно направлены для доставки пострадавших в близлежащие больницы», - говорится в заявлении провинции Матрух.

    Заместитель главы ведомства здравоохранения провинции Мабрук Салем сказал, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, а некоторым потребовалось хирургическое вмешательство.

    Дорожно-транспортные происшествия ежегодно уносят тысячи жизней в Египте в результате превышения скорости, плохих дорожных условий и несоблюдения правил дорожного движения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ДТП Египет Мировые новости
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