Три «бронзы» завоевали казахстанские спортсменки на турнире по боксу в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Турции продолжается международный турнир по боксу «Босфор». По итогам полуфиналов, в активе казахстанской женской команды три бронзовые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Третьими стали Ангелина Лукас (до 51 килограмма), Римма Волосенко (до 60 килограммов), Владислава Кухта (до 60 килограммов). Спортсменки уступили в 1/2 финала, тем самым завершив турнир с «бронзой».

В категории до 75 килограммов Валентина Хальзова выиграла свой полуфинальный бой. Она продолжит борьбу за золотую медаль.







