Три безотходных города появятся в Тибете в 2023 году

ЛХАСА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Власти Тибетского автономного района (ТАР, Юго-Западный Китай) будут стремиться к 2025 году превратить три города района, в том числе административный центр Лхасу, в безотходные, свидетельствуют данные «Плана работ по строительству безотходных городов на период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.)». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Согласно документу, в национальный план по строительству около 100 безотходных городов в течение 14-й пятилетки, совместно опубликованный ранее Министерством экологии и окружающей среды КНР и 17 другими ведомствами страны, включены, помимо Лхасы, также города Шигадзе и Шаньнань.

Безотходные города направлены на достижение минимального производства, оптимального использования и безопасной утилизации твердых отходов.

Соответствующий план работ, недавно опубликованный правительством ТАР, обозначил для трех вышеуказанных городов ряда задач, который позволит им постепенно добиться нулевого уровня отходов, включая продвижение экологически чистого производства в сфере сельского хозяйства, стимулирование строительства экологически чистых шахт, повышение эффективности комплексного использования твердых промышленных отходов и другие.

Китай приступил к строительству безотходных городов в пилотном режиме в 2019 году.





Фото: РИА Новости / Анна Раткогло