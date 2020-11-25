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    Три базовых принципа партии «Nur Otan» назвал Нурсултан Назарбаев

    25 Ноября 2020, 13:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Nur Otan, Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев назвал три главных принципа партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша партия – крупнейшая политическая сила с управленческим опытом, серьезными кадровыми ресурсами во всех регионах – и члены партии, и кадры, и исполнительные органы – везде есть филиалы, везде есть здания, помещения, там работают люди. Так что нам надо хорошо работать. По качественному составу Nur Otan является проекцией Казахстана как по национальному составу, так и по экономическим разделам. Поэтому мы твердо намерены дальше работать на процветание нашего народа, народа Казахстана», - сказал Нурсултан Назарбаев на ХХ съезде партии.

    По словам Елбасы, в этом партия «Nur Otan» всегда руководствовалась и далее будет следовать трем базовым принципам.

    «Первый – ответственность. Мы партия реальных дел, а значит ответственная политическая сила. То есть сказал – сделал. В трудную минуту Nur Otan всегда был с народом. Сегодня партия ассоциируется с реальной властью в стране. Это налагает на нас огромную ответственность, и мы это осознаем. Быть кандидатом от партии «Nur Otan», стать частью партийного списка - значит разделить ответственность за государство сегодня и за будущее. Второй принцип – командное единство. Членство в партии – это не привилегия, а обязанность перед обществом, ежедневно работать на благо родины. Третий принцип – следование общим идеалам и целям», - перечислил Председатель партии «Nur Otan».

    Напомним, в столице под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит внеочередной XX съезд партии «Nur Otan».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нур Отан Выборы Политические партии Первый Президент - Елбасы Выборы-2021
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