Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

«До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№2, 56, 71», - сказано в сообщении компании.

Напомним, столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит ремонтные работы по проспекту Мангилик Ел и улице Толагай. В связи с проведением ремонтных работ с 10 мая по 4 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Мангилик Ел на участке от Триумфальной арки до улицы Хусейн бен Талал.



