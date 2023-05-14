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    Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане

    14 Мая 2023, 22:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

    «До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№2, 56, 71», - сказано в сообщении компании.



    Напомним, столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит ремонтные работы по проспекту Мангилик Ел и улице Толагай. В связи с проведением ремонтных работ с 10 мая по 4 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Мангилик Ел на участке от Триумфальной арки до улицы Хусейн бен Талал.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Транспорт Дороги
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