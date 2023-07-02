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    Три автобусных маршрута изменят схему движения в Алматы

    2 Июля 2023, 17:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за ремонта дорог временно изменены схемы движения трех автобусных маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления городской мобильности, 3 июля в связи с проведением ремонтных работ по улице Саина от Рыскулбекова до Дулати будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов:

    - маршрут №38A - в южном направлении - ул. Саина (дублер) - ул. Торайгырова (движние по кольцу) - ул. Мустафина - ул. Саина (движение по кольцу) - далее по схеме, в обратном направлении - без изменений;

    - маршрут №119 - в северном направлении - ул. Аскарова - ул. Садыкова - ул. Саина - далее по схеме, в обратном направлении - без изменений.

    Также в связи с ремонтом в микрорайоне Айгерим-2 с 3 июля до завершения работ будет временно изменена схема маршрута №102 по следующей трассировке:

    - в северном направлении - ул. Шугыла - ул. Альмерек Абыз - ул. Кожаханова - ул. Бенберина - далее по схеме;

    - в южном направлении - ул. Бенберина - ул. Кожаханова - ул. Альмерек Абыз - ул. Шугыла - далее по схеме.

    Ранее стало известно, что на двое суток перекроют участки улицы Саина и проспекта Абая в Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Транспорт
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