Три автобуса столкнулись в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Три автобуса столкнулись в Алматы, пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места ДТП появилось в Сети .

В департаменте полиции уточнили, что авария произошла 11 февраля около 10:30 часов.

«Гражданин К., управляя автобусом марки YUTONG BUS, следовал по проспекту Райымбека в восточном направлении. Из-за несоблюдения дистанции он допустил столкновение с движущемся впереди автобусом марки «SAZ». От удара автобус марки «SAZ» по инерции допустил столкновение с автобусом марки «YUTONG», который двигался в попутном направлении. В ДТП никто не пострадал. Факт расследуется управлением полиции Ауэзовского района», - рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.