Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане

    22 Апреля 2023, 09:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 22 по 26 апреля из-за ремонта в районе развязки проспект Кошкарбаева – проспект Аль-Фараби перекроют движение для транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны».

    «В целях обеспечения безопасности дорожного движения из-за начала работ по среднему ремонту дорожного полотна по транспортной развязке проспект Р. Кошкарбаева – проспект Аль-Фараби будут перекрыты правосторонние съезды в направлении ЖМ Железнодорожный, а также подъем со стороны проспекта Аль-Фараби в направлении Р. Кошкарбаева.

    С 22 по 26 апреля будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по вышеуказанному участку», - сообщили в пресс-службе управления.

    Свой маршрут изменят автобусы №15, 22 и 22А.


    Ранее сообщалось, что с 22 апреля планируется изменить время передвижения автомобилей по выделенной полосе для общественного транспорта по проспекту Абылай хана на участке от улицы Пушкина до улицы Манаса. Курсировать по выделенной полосе всем автомобилям, кроме общественного транспорта, будет запрещено с 06:30 до 20:00 в будние дни. В субботние, воскресные и праздничные дни автомобилям разрешат передвигаться по Bus Lane.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Транспорт Общество Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Участок улицы Панфилова в Астане перекроют на ремонт
    Первое заседание координационной группы по авиационной безопасности проходит в Алматы
    Пьяного водителя автобуса задержали полицейские Павлодара
    Жамбылцы лидируют по онлайн-регистрации транспортных средств
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров