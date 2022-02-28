Три аварийных водохранилища в ВКО восстановят до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов поделился планами на 2022 год касательно водной безопасности страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжится работа по реконструкции аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений. До конца 2022 года будут восстановлены 3 аварийных водохранилища (Уйдине, Чар, Каргыба) в Восточно-Казахстанской области», - сказал Серик Кожаниязов на коллегии ведомства.

По его словам, в рамках строительства 9 новых водохранилищ до 2025 года будет начато строительство водохранилища Караозек в Кызылординской области и будет завершена разработка проектно-сметных доументаций для строительства 5-ти водохранилищ (в Акмолинской – 1, Жамбылская – 3, Западно-Казахстанская – 1).

«За счет республиканского бюджета и займов международных финансовых организаций будет реконструировано порядка 1720 км магистральных и межхозяйственных каналов (в том числе 712 км ПУИД-2), что позволит восстановить 80 тыс. га и улучшить водообеспеченность на площади 24 тыс. га орошаемых земель», - отметил спикер.

«Также будет восстановлено порядка 14 тыс. гидротехнических сооружений на каналах и реконструировано 676 км коллекторов. Оцифровано 23 канала. В результате реализации вышеперечисленных мероприятий будут уменьшены ежегодные потери воды на 458 млн. м3. Также ведется работа по 5 проектам строительства и реконструкции групповых водопроводов протяженностью 194 км в Карагандинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях, что позволит улучшить водообеспечение в 94-х сельских населенных пунктах с количеством населения более 300 тыс. человек», - заключил вице-министр.