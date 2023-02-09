Тревожный чемодан при землетрясении - что необходимо взять с собой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тревожный чемоданчик - это базовый набор необходимых вещей при возникновении чрезвычайной ситуации. МИА «Казинформ» информирует, какие вещи в первую очередь нужно взять с собой при землетрясении.

Как предупреждают спасатели, личная подготовленность каждого гражданина к действиям при чрезвычайных ситуациях и после имеет большое значение.

В первую очередь, в случае землетрясения нужно составить семейный план: определить безопасные и опасные места в доме, на работе и там, где часто находится человек.

Также заранее нужно определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения и контактный телефон.

Жителям сейсмоопасных регионов особенно необходимо подготовить тревожный чемоданчик. «Тревожный чемоданчик» - так называют базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и так далее.

Что в первую очередь нужно брать с собой:

- деньги, документы;

- аптечка первой медицинской помощи;

- вода из расчета на человека 3-4 литра в сутки и 5-6 литров летом;

- консервы, высококалорийная еда;

- средства гигиены;

- теплая одежда, плед;

- принадлежности (телефон, радио, фонарик, батарейки, спички, инструменты, свисток и другие принадлежности).

Элементарные правила, которые должен знать житель сейсмоопасных регионов:

- при первых колебаниях сохранять спокойствие;

- приняв во внимание место, где вы находитесь, и запас времени всего в 15-20 секунд, определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место;

- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков, отойдите от мебели, окна, люстры;

- если вы остались в помещении, найдите укрытие или встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу или у несущей опоры, которую вы определили заранее;

- дождитесь окончания колебаний: отключите воду, газ, электричество.

- покиньте помещение, взяв собой тревожный чемодан. Покидайте помещение по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице – отойдите от зданий на открытое пространство;

- держитесь подальше от электролиний, зданий и деревьев;

- услышав сигнал «Внимание всем!», включить приемник, телевизор, действовать согласно полученной информации.

Вместе с семьей:

- необходимо заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних капитальных стен, у колонн и под балками каркаса;

- заблаговременно прочно прикрепить шкафы, стеллажи, полки к стенам, к полу. Мебель следует разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные места, перекрыть выходы из комнат, загородить двери, также рекомендовано прикрепить бытовую технику к стене;

- прочно закрепить или переместить вниз тяжелые и ценные вещи, стоящие или лежащие на полках или на мебели (вазы, телевизоры, компьютеры, утюги и т.п.);

- надежно закрепить люстры и люминесцентные светильники, не использовать стеклянные абажуры;

- не загромождать вещами выход из квартиры, коридоры и лестничные площадки.





Фото: www.pbnovini.com