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    Тревожный чемодан при землетрясении - что необходимо взять с собой

    9 Февраля 2023, 17:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тревожный чемоданчик - это базовый набор необходимых вещей при возникновении чрезвычайной ситуации. МИА «Казинформ» информирует, какие вещи в первую очередь нужно взять с собой при землетрясении.

    Как предупреждают спасатели, личная подготовленность каждого гражданина к действиям при чрезвычайных ситуациях и после имеет большое значение.

    В первую очередь, в случае землетрясения нужно составить семейный план: определить безопасные и опасные места в доме, на работе и там, где часто находится человек.

    Также заранее нужно определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения и контактный телефон.

    Жителям сейсмоопасных регионов особенно необходимо подготовить тревожный чемоданчик. «Тревожный чемоданчик» - так называют базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и так далее.

    Что в первую очередь нужно брать с собой:

    - деньги, документы;

    - аптечка первой медицинской помощи;

    - вода из расчета на человека 3-4 литра в сутки и 5-6 литров летом;

    - консервы, высококалорийная еда;

    - средства гигиены;

    - теплая одежда, плед;

    - принадлежности (телефон, радио, фонарик, батарейки, спички, инструменты, свисток и другие принадлежности).

    Элементарные правила, которые должен знать житель сейсмоопасных регионов:

    - при первых колебаниях сохранять спокойствие;

    - приняв во внимание место, где вы находитесь, и запас времени всего в 15-20 секунд, определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место;

    - не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков, отойдите от мебели, окна, люстры;

    - если вы остались в помещении, найдите укрытие или встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу или у несущей опоры, которую вы определили заранее;

    - дождитесь окончания колебаний: отключите воду, газ, электричество.

    - покиньте помещение, взяв собой тревожный чемодан. Покидайте помещение по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице – отойдите от зданий на открытое пространство;

    - держитесь подальше от электролиний, зданий и деревьев;

    - услышав сигнал «Внимание всем!», включить приемник, телевизор, действовать согласно полученной информации.

    Вместе с семьей:

    - необходимо заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних капитальных стен, у колонн и под балками каркаса;

    - заблаговременно прочно прикрепить шкафы, стеллажи, полки к стенам, к полу. Мебель следует разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные места, перекрыть выходы из комнат, загородить двери, также рекомендовано прикрепить бытовую технику к стене;

    - прочно закрепить или переместить вниз тяжелые и ценные вещи, стоящие или лежащие на полках или на мебели (вазы, телевизоры, компьютеры, утюги и т.п.);

    - надежно закрепить люстры и люминесцентные светильники, не использовать стеклянные абажуры;

    - не загромождать вещами выход из квартиры, коридоры и лестничные площадки.


    Фото: www.pbnovini.com

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Безопасность Общество Землетрясение
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