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    • Тревожные кнопки «SOS» установили в Актау

    3 Августа 2022 13:04

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Кнопки «SOS» появились в общественных местах в Актау и позволяют оперативно связываться с полицией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

    Кнопки «SOS» расположены в городе по пяти адресам: у амфитеатра на набережной, в парке «Акбота», у «Вечного огня», на площади «Ынтымак» и на «Солдатском пляже».

    «Данное устройство представляет собой удобную сервисную систему, позволяющую быстро связаться с полицией. Мангистаусцы могут обратиться за помощью к правоохранителям, нажав только одну кнопку. Оператор центра оперативного управления, увидев звонящего, определяет его местонахождение, принимает меры экстренного реагирования и оказания соответствующей помощи», - сообщили в ведомстве.

    Кроме того, тревожную кнопку «SOS» могут использовать и туристы, плохо знающие город. Полицейские просят не использовать кнопку без уважительной причины, а только в случае крайней необходимости.
    #Мангистауская область #Общество #Актау
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