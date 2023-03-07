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    Тревожные кнопки и турникеты установят во всех организациях образования Актюбинской области

    7 Марта 2023, 02:19

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Тревожные кнопки, подключенные к центру оперативного управления департамента полиции, до конца года появятся во всех школах, садиках и колледжах Актюбинской области. Об этом стало известно в ходе совещания в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В феврале была проведена проверка уровня безопасности организаций образования региона. Всего было проверено 654 организации образования - детские сады, школы и колледжи.

    По данным управления образования, в этом году будет завершено оснащение организаций образования тревожными кнопками, подключенными к центру оперативного управления департамента полиции, а также выводу всех камер в данный центр. Продолжится оснащение организаций образования пропускной системой - турникетами.

    С помощью цифровых технологий в регионе реализуется ряд мероприятий, направленных на улучшение образовательного процесса. Полностью автоматизирован процесс предоставления очередности и направления в детские дошкольные организации, по приему документов в организации среднего образования.

    В целях размещения государственного заказа в организации дополнительного образования с 2021 года запущен портал darabala.kz. Сервис позволил не только автоматизировать процесс приема документов, но и обеспечить централизованный контроль за посещаемостью кружков.

    Глава региона поручил держать на особом контроле вопросы обеспечения высокоскоростным Интернетом сельских школ, что позволит повысить качество образования, в том числе в малокомплектных школах посредством реализации проекта «Білім All».

    По данным управления цифровых технологий, данный вопрос будет решен на 100% до начала нового учебного года.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование Безопасность школа
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