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    Тревожные кнопки и турникеты установят в школах Алматы

    13 Октября 2022, 13:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями города сообщил, что с 2023 года в государственных школах появятся тревожная кнопка, турникет и система видеомониторинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители Ауэзовского района на встрече с акимом обеспокоилось безопасностью детей и спросили, будут ли в алматинских средних учебных заведениях установлены тревожные кнопки или иные меры предосторожности.

    «Мы работаем над этим вопросом. По школам разрабатывается программа, которая включает три элемента: тревожная кнопка, турникет и система видеомониторинга. Частные школы должны обеспечить себя сами. По государственным школам будет предусмотрена программа. С 2023 года начнется реализация», - сказал Ерболат Досаев.

    Ранее в ходе встречи с жителями города Ерболат Досаев сообщил, что в Алматы до конца года рассмотрят правила содержания и выгула животных.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование Безопасность Ерболат Досаев
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