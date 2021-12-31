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    Тревожные кнопки для вызова полиции установили в Петропавловске

    31 Декабря 2021, 17:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в центре города и в микрорайоне Береке, установили тревожные кнопки, с помощью которых можно связаться с полицией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, кнопки появились в предновогодние дни в сквере Букетова, возле центрального рынка, и на пересечении улиц Ухабова-Дусухамбетова. Программно-аппаратные комплексы дают мгновенную аудио- и видеосвязь связь с полицией. Кнопка расположена в метре от земли, воспользоваться ею может даже ребёнок. Начальник департамента полиции Марат Тулебаев протестировал комплексы.

    «Техническое новшество создано для безопасности и удобства людей в нестандартных ситуациях, когда, возможно, не остаётся времени достать телефон и набрать номер «102». Видеоизображение позволит сотрудникам незамедлительно оценить ситуацию, степень угрозы, и скоординировать действия нарядов», - прокомментировал главный полицейский области.

    Еще одно новшество - новое здание участкового пункта полиции в быстро развивающемся микрорайоне Жас Өркен. Здесь проживают более 24 тысячи человек. Обслуживают территорию семь участковых инспекторов. Новый офис полиции разместился на первом этаже, второй отдали под жилые помещения. До сих пор совмещённые со служебным жильём полицейские подразделения открывали только в райцентрах.

    «Основными принципами взаимодействия с населением в рамках перехода на сервисную модель работы являются доступность, оперативность и мобильность. Их и должны повысить новые совмещённые офисы», - добавил М.Тулебаев.

    Напомним, накануне в департаменте полиции провели итоговое совещание, на котором обсудили переход на сервисную модель работы.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Безопасность МВД РК
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