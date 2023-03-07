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    Третий форум «Один пояс - Один путь» состоится в Китае в 2023 году

    7 Марта 2023, 12:00

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Третий форум «Один пояс – Один путь» пройдет в Китае в текущем году. Об этом во вторник на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, Китай в этом году проведет третий форум международного сотрудничества «Один пояс – Один путь».

    Как отметил глава МИД КНР, за последние 10 лет в рамках этой инициативы инвестировано около $1 трлн, реализовано более 3 тысяч проектов. По железнодорожному маршруту «Китай-Европа» проехало 65 тысяч поездов.

    «Инициатива «Пояса и пути» - это прагматичная и открытая инициатива, основанная на принципе взаимных консультаций, строительства и совместного использования», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая.

    Первый форум «Один пояс – Один путь» прошел в мае 2017 года.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Китай Один пояс, один путь Мировые новости
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