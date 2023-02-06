Третий день ведутся снегоуборочные работы в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 3 февраля в Атырау начался первый в этом году обильный снегопад. Температура воздуха опустилась до -10 градусов. Снегопад продолжался сутки. Количество осадков достигло 15-16 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для предотвращения гололеда с самого начала снегопада была мобилизована рабочая сила, очистительные работы велись на дорогах, перекрестках и развязках.

«В уборке снега все эти дни принимают участие 220 сотрудников дорожных служб, 19 единиц техники. Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов и мест общего пользования. Собранный снег вывозится за пределы города. За последние сутки вывезено 920 кубометров снега, рассыпано 38 тонн специального реагента. Рабочие проводят уборку с 7.00 утра до 22.00 вечера», – сказал директор ТОО «Спецавтобаза» Алмас Изтелеуов.

По словам руководителя отдела Атырауского областного филиала РГУ «Казгидромет» Айны Казгуловой, завтра, 7 февраля, также ожидается сильный снегопад.

В последний раз обильный снегопад прошел в регионе в 2016 году. Тогда за сутки в городе Атырау выпало 34 см снега, в Индерском районе – 58 см, в других районах – от 34 до 58 см.



Фото: РСК

