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    Третий день ведутся снегоуборочные работы в Атырау

    6 Февраля 2023, 18:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 3 февраля в Атырау начался первый в этом году обильный снегопад. Температура воздуха опустилась до -10 градусов. Снегопад продолжался сутки. Количество осадков достигло 15-16 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для предотвращения гололеда с самого начала снегопада была мобилизована рабочая сила, очистительные работы велись на дорогах, перекрестках и развязках.

    «В уборке снега все эти дни принимают участие 220 сотрудников дорожных служб, 19 единиц техники. Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов и мест общего пользования. Собранный снег вывозится за пределы города. За последние сутки вывезено 920 кубометров снега, рассыпано 38 тонн специального реагента. Рабочие проводят уборку с 7.00 утра до 22.00 вечера», – сказал директор ТОО «Спецавтобаза» Алмас Изтелеуов.

    По словам руководителя отдела Атырауского областного филиала РГУ «Казгидромет» Айны Казгуловой, завтра, 7 февраля, также ожидается сильный снегопад.

    В последний раз обильный снегопад прошел в регионе в 2016 году. Тогда за сутки в городе Атырау выпало 34 см снега, в Индерском районе – 58 см, в других районах – от 34 до 58 см.


    Фото: РСК

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Атырау
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