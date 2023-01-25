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    Третий день легализации иностранных авто: 879 казахстанцев получили госномера

    25 Января 2023, 20:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня третий день легализации иностранных автомобилей. В настоящее время предварительно одобрено 13 тысяч заявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    879 человек успешно легализовали свои транспортные средства. Им выданы казахстанские техпаспорта и государственные номерные знаки.

    Стоит отметить, ЦОНы работают до 22:00 часов. На местах специалисты консультируют обратившихся, проверяют документы по базам, рассматривают каждую заявку отдельно.

    Напомним, 23 января в Казахстане стартовала легализация автомобилей с иностранными номерными знаками. Подробно с правилами легализации иностранных авто можно ознакомиться здесь. Кампания продлится до 1 июля 2023 года.

    В своем Послании от 1 сентября 2022 года Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Транспорт МВД РК
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