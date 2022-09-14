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    Третий бой Головкин — «Канело» покажут два телеканала в Казахстане

    14 Сентября 2022, 23:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом покажет телеканал «Qazaqstan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Начало трансляции вечера бокса в Лас-Вегасе запланировано на 05:00 18 сентября по времени Нур-Султана, ожидаемое начало главного поединка после 08:00.

    Ранее сообщалось о запланированной трансляции боя телеканалом «Qazsport».

    Третий бой Головкин — «Канело» состоится на T-Mobile Arena. На кону в предстоящем поединке будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе — на данный момент им является «Канело».

    Первый бой Головкин — «Канело» прошел в 2017 году и закончился спорной ничьей, а второй поединок состоялся в 2018 году и завершился победой Альвареса решением большинства голосов судей. Третий бой пройдет в суперсреднем весе, где «Канело» является абсолютным чемпионом мира, в то время как для Головкина это будет первый бой в карьере в данном дивизионе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Головкин Бокс
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