Третий бой Головкин — «Канело» покажут два телеканала в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом покажет телеканал «Qazaqstan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Начало трансляции вечера бокса в Лас-Вегасе запланировано на 05:00 18 сентября по времени Нур-Султана, ожидаемое начало главного поединка после 08:00.

Ранее сообщалось о запланированной трансляции боя телеканалом «Qazsport».

Третий бой Головкин — «Канело» состоится на T-Mobile Arena. На кону в предстоящем поединке будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе — на данный момент им является «Канело».

Первый бой Головкин — «Канело» прошел в 2017 году и закончился спорной ничьей, а второй поединок состоялся в 2018 году и завершился победой Альвареса решением большинства голосов судей. Третий бой пройдет в суперсреднем весе, где «Канело» является абсолютным чемпионом мира, в то время как для Головкина это будет первый бой в карьере в данном дивизионе.



