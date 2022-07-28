Треть желающих поступить на госслужбу проходит тест на знание законов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году в 1,5 раза увеличилось число желающих поступить на государственную службу – более 1,5 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко на брифинге сообщила, что только 31% тестируемых преодолели пороговое значение на знание законодательства.

«Сейчас на государственной службе трудятся почти 4 тыс. человек. В сравнении с прошлым годом штатная численность уменьшилась на 14 единиц. Чистая сменяемость кадров составила 1,9%, или 82 уволенных человека против 146 прошлого года. На государственную службу поступили 278 гражданина», - проинформировала Е.Степаненко.

В регионе около 65% государственных служащих составляют женщины. На руководящих должностях – 488 дам, или 44% от общего числа руководителей.

«В соответствии с законом о выборах департаменте согласовывает документы кандидатов в акимы городов районного значения, села, поселка, сельского округа на соответствие требованиям законодательства в сфере государственной службы. С начала года рассмотрели документы 94 кандидатов. Троим отказали из-за несоответствия типовым квалификационным требованиям к должностям и по специальностям образования», - прокомментировала Е. Степаненко.

Она добавила, что в госорганах области служат 6 выпускников программы «Болашак», 17 – Академии государственного управления при Президенте РК.