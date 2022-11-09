Третью бронзовую медаль завоевал казахстанец на ЧМ по парадзюдо

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Парадзюдоист Аманжол Жанбота стал бронзовым призером чемпионата мира по парадзюдо в весе до 90 кг, проходящего в столице Азербайджана, добавив пятую медаль в копилку нашей сборной. Об этом передает собственный корреспондент МИА Казинформ.

В весовой категории до 90 кг (J2) наш спортсмен на татами встретился с парадзюдоистом из Германии Горалем Даниэлем. Аманжол вырвал победу у немца, одолев соперника методом Ippon.

Таким образом благодаря победе Аманжола Жанбота в копилку национальной сборной добавилась еще одна медаль.

Бауыржан Арыстанбеков, также претендовавший на бронзу в сегодняшнем состязании, завершил чемпионат на 5-м месте, получив 3 шидо от судьи.

Помимо успешного выступления Аманжола, наши спортсмены 8 ноября выиграли 4 медали: 2 – золотых, 2 – бронзовых.

10 ноября состоится итоговое - командное состязание, в котором наша сборная выставит 6 парадзюдооистов.