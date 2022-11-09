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    Третью бронзовую медаль завоевал казахстанец на ЧМ по парадзюдо

    9 Ноября 2022, 20:33

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Парадзюдоист Аманжол Жанбота стал бронзовым призером чемпионата мира по парадзюдо в весе до 90 кг, проходящего в столице Азербайджана, добавив пятую медаль в копилку нашей сборной. Об этом передает собственный корреспондент МИА Казинформ.

    В весовой категории до 90 кг (J2) наш спортсмен на татами встретился с парадзюдоистом из Германии Горалем Даниэлем. Аманжол вырвал победу у немца, одолев соперника методом Ippon.

    Таким образом благодаря победе Аманжола Жанбота в копилку национальной сборной добавилась еще одна медаль.

    Бауыржан Арыстанбеков, также претендовавший на бронзу в сегодняшнем состязании, завершил чемпионат на 5-м месте, получив 3 шидо от судьи.

    Помимо успешного выступления Аманжола, наши спортсмены 8 ноября выиграли 4 медали: 2 – золотых, 2 – бронзовых.

    10 ноября состоится итоговое - командное состязание, в котором наша сборная выставит 6 парадзюдооистов.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Спорт Азербайджан
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