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    Третья волна жары накроет Италию: температура воздуха достигнет 48°C

    16 Июля 2023, 17:19

    РИМ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье в Италии ожидается третья волна сильной жары, которая принесет рекордно высокие температуры воздуха. Согласно прогнозам, новая волна жары достигнет пика во вторник, когда температура в южной части Сардинии может достичь 48 градусов по Цельсию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ANSA.

    Прогнозируется, что температура в Риме достигнет 41 градуса по Цельсию в понедельник и 43 градусов по Цельсию во вторник, побив рекорд 40,7 градусов по Цельсию, установленный прошлым летом. Исключительно высокие температуры ожидаются и на остальной территории страны.

    15 крупных итальянских городов объявили красный уровень опасности, а это означает, что жара настолько сильная, что представляет угрозу для всего населения, а не только для пожилых и маленьких детей.

    Исследование Барселонского института глобального здравоохранения, опубликованное на этой неделе в журнале Nature Medicine, гласит, что более 18 000 человек погибли в Италии из-за сильной жары прошлым летом.

    Ученые говорят, что в результате климатического кризиса, наступающего в результате деятельности человека, экстремальные погодные явления, такие как сильная жара, засуха, штормы и наводнения, становятся более частыми и сильными.

    Напомним, наивысший уровень опасности был объявлен в 15 городах Италии включая Рим, Флоренцию и Болонью из-за сильной жары.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Италия Европа Мировые новости
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